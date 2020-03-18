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Новый трейлер The Riftbreaker – игры с элементами выживания, стратегии и RPG

Опубликовано: 4 час. 41 мин. назад
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Студия EXOR поделилась свежим геймплейным трейлером своей новой игры The Riftbreaker, которая совмещает элементы выживания, стратегии и RPG. В ролике главная героиня исследует локации, сражается с противниками и пытается выжить. В конце на ее базу нападают сотни существ.

В The Riftbreaker вы будете играть за капитана Эшли Новак, что использует мощный меха-костюм в своих странствиях. Вам предстоит закрепиться на дикой и далекой планете, построив базы для добычи ресурсов. Иногда между базами можно будет перемещаться, чтобы одновременно отражать несколько вражеских волн.

Премьера The Riftbreaker должна состояться в течение 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Gameplay Trailer
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