Новый трейлер The Riftbreaker – игры с элементами выживания, стратегии и RPG

Студия EXOR поделилась свежим геймплейным трейлером своей новой игры The Riftbreaker, которая совмещает элементы выживания, стратегии и RPG. В ролике главная героиня исследует локации, сражается с противниками и пытается выжить. В конце на ее базу нападают сотни существ.

В The Riftbreaker вы будете играть за капитана Эшли Новак, что использует мощный меха-костюм в своих странствиях. Вам предстоит закрепиться на дикой и далекой планете, построив базы для добычи ресурсов. Иногда между базами можно будет перемещаться, чтобы одновременно отражать несколько вражеских волн.

Премьера The Riftbreaker должна состояться в течение 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.