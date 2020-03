Сегодня состоялся релиз State of Decay 2: Juggernaut Edition – улучшенной версии оригинальной игры со свежим контентом и графическими апгрейдами. К событию студия Undead Labs выпустила тематический...

Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно

Для Tales from the Borderlands выпустят переиздание и, возможно, сиквел

DLC Off The Grid для Two Point Hospital отложили

Новый трейлер The Riftbreaker – игры с элементами выживания, стратегии и RPG

Сессионный хоррор Dead by Daylight выйдет на мобильных платформах

Премьера The Riftbreaker должна состояться в течение 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

В The Riftbreaker вы будете играть за капитана Эшли Новак, что использует мощный меха-костюм в своих странствиях. Вам предстоит закрепиться на дикой и далекой планете, построив базы для добычи ресурсов. Иногда между базами можно будет перемещаться, чтобы одновременно отражать несколько вражеских волн.

Студия EXOR поделилась свежим геймплейным трейлером своей новой игры The Riftbreaker , которая совмещает элементы выживания, стратегии и RPG. В ролике главная героиня исследует локации, сражается с противниками и пытается выжить. В конце на ее базу нападают сотни существ.

