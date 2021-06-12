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Новый трейлер Steelrising от Spiders

Опубликовано: 2 час. 19 мин. назад
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В рамках IGN Expo 2021 был показан трейлер новой экшен-РПГ Steelrising от Spiders, анонс которой состоялся почти год назад и сопровождался небольшим тизером. Теперь же у вас есть возможность немного взглянуть на кадры геймплея.

События Steelrising разворачиваются в альтернативном 1789 году в Париже во времена Французской революции. В мире, где король Луи XVI управляет армией механических воинов, чтобы терроризировать население своей страны, игрокам предстоит выступить в роли андроида по имени Эгида, которая является телохранительницы Марии-Антуанетты. Ее задача – убить своего создателя.

Official Reveal - Uprising Trailer
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