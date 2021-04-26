Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart. Его по большей части посвятили Ривет – девушке-ломбаксу, которую мельком показали еще во время анонса. На видео, кстати, впервые звучит ее имя.

Кадры ролика также демонстрируют локации, которые предстоит посетить пользователям. Они перенесутся в Нефариус-Сити, где правит император Нефариус, и прочие альтернативные измерения. А еще в трейлере показали новые механики: сражения с использований умений Ривет, поездки на транспорте и так далее.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня 2021 года эксклюзивно на PS5.