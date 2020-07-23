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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Новый трейлер Psychonauts 2

Опубликовано: 8 час. 48 мин. назад
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На презентации Xbox Games Showcase нашлось место не только грандиозным AAA-проектам, но и камерным приключениям. Студия Тима Шейфера Double Fine в ходе шоу продемонстрировала новый трейлер Psychonauts 2, под аккомпанемент композиции за авторством Джека Блэка.

Продолжение подарит игрокам фирменный стиль, путешествия по множеству различных миров в глубине человеческого сознания. Главный герой Распутин вновь вернется на экраны и повстречает за время своего приключения, как новых, так и старых знакомых.

Напомним, что релиз Psychonauts 2 состоится в следующем году на PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X.

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