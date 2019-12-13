Новый трейлер New World с TGA 2019

Легенды приводили многих исследователей в сверхъестественное место, известное под названием Аэтернум. Богатое на могущественную субстанцию, именуемую Азот и по слухам являющуюся источником вечной жизни, оно становилось маяком как для чистых сердцем, так и полных тьмой личностей.

Такую историю рассказывает новый трейлер New World, показанный во время TGA 2019.

Многопользовательский проект от Amazon Game Studios должен выйти уже в мае 2020 года, предлагая всем желающим незабываемое приключение в огромном красочном мире.