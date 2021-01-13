Новый трейлер Little Nightmares II

Tarsier Studios и Bandai Namco в честь выхода демоверсии Little Nightmares II на PS4, Xbox One и Nintendo Switch опубликовали свежий трейлер игры. Он показывает разные фрагменты прохождения и включает кадры, которые отсутствовали в предыдущих материалах.

Видео включает эпизоды, где главный герой Моно и его напарница Шеста, известная по первой части, решают головоломки, прячутся и убегают от врагов. Одна из сцен показывает школу с обезумевшими детьми и ребенка, которого посадили на цепь.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.