НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
48730
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (5)Видео (4)Скриншоты (12)

Новый трейлер Little Nightmares II

Опубликовано: вчера, 17:40:47
Поделиться:  

Tarsier Studios и Bandai Namco в честь выхода демоверсии Little Nightmares II на PS4, Xbox One и Nintendo Switch опубликовали свежий трейлер игры. Он показывает разные фрагменты прохождения и включает кадры, которые отсутствовали в предыдущих материалах.

Видео включает эпизоды, где главный герой Моно и его напарница Шеста, известная по первой части, решают головоломки, прячутся и убегают от врагов. Одна из сцен показывает школу с обезумевшими детьми и ребенка, которого посадили на цепь.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Lost In Transmission
Вам также может быть интересно
Cyberpunk 2077 убрали из PlayStation Store Мало кто не наслышан о множественных технических проблемах выпущенного недавно Cyberpunk 2077, которые особо остро ощущаются на консолях. В связи с этим, компания Sony приняла решение убрать игру из PlayStation Store... Cyberpunk 2077 убрали из PlayStation Store TORGI за Mafia: Definitive Edition Следующий розыгрыш состоится 29 января. Успей испытать удачу! Cyberpunk 2077 получает Joker44. TORGI за Mafia: Definitive Edition
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 17:54:36
Это мне напоминает карикатуры о современном мире.
Игровые новoсти
5 час. 14 мин. назад0Перенос релиза дополнения Odyssey для Elite Dangerous вчера, 19:28:593Hogwarts Legacy перенесли на 2022 год вчера, 17:40:471Новый трейлер Little Nightmares II вчера, 16:21:179Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миром 13.01.2021 15:42:538Боевая система Returnal 12.01.2021 18:45:4710Анонс игры про Индиану Джонса от создателей Wolfenstein 12.01.2021 10:12:401CES 2021: объявлены примерные даты выхода игр на PS5
Новости игр
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2021ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2021 Компания Microsoft представила список бесплатных игр в рамках подписки Xbox Live Gold, которые будут доступны в первом месяце нового 2021 года. Четыре представленных проекта можно будет поиграть... Анонс игры про Индиану Джонса от создателей WolfensteinИГРЫ Анонс игры про Индиану Джонса от создателей Wolfenstein Издательство Bethesda Softworks анонсировало игру про Индиану Джонса. За ее создание отвечает студия Machine Games, известная по последним частям Wolfenstein. А еще в производстве участвует Lucasfilm Games... Названа дата раннего доступа Everspace 2ИГРЫ Названа дата раннего доступа Everspace 2 Компания ROCKFISH Games заявила о том, что с 18 января космический экшен EVERSPACE 2 появится в раннем доступе в Steam и GOG. Разработчики обещают примерно 25 часов геймплея, состоящего из сюжетной кампании...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миромCtrl + стрелка вправо