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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – вся история в одной игре

Опубликовано: 5 час. 31 мин. назад
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На E3 2019 компания Warner Bros. анонсировала LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – игру, которая повествует о событиях всех девяти фильмов из саги про Скайуокеров. Сегодня же девелоперы опубликовали новый трейлер своего детища, демонстрирующий эпичные сцены и знакомых персонажей.

Некоторым журналистам еще летом удалось поиграть в The Skywalker Saga: по их словам, новинка содержит в себе лучшие геймплейные элементы и механики из серии LEGO Star Wars. Премьера игры состоится в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Sizzle Trailer [RUS]
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Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)8 мин. назад
Ну йопта, а голоса зачем. Это же сразу минус в атмосфере sad
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