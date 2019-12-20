Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – вся история в одной игре

На E3 2019 компания Warner Bros. анонсировала LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – игру, которая повествует о событиях всех девяти фильмов из саги про Скайуокеров. Сегодня же девелоперы опубликовали новый трейлер своего детища, демонстрирующий эпичные сцены и знакомых персонажей.

Некоторым журналистам еще летом удалось поиграть в The Skywalker Saga: по их словам, новинка содержит в себе лучшие геймплейные элементы и механики из серии LEGO Star Wars. Премьера игры состоится в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.