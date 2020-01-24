Новый трейлер и геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners

Вчера состоялся релиз зомби-экшена The Walking Dead: Saints & Sinners для устройств виртуальной реальности. Игра доступна на Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality и Oculus Rift – канал последней платформы, к слову, опубликовал посвященный игре тематический трейлер.
Также в сети начали появляться различные геймплейные ролики. Портал IGN показал 20 минут игрового процесса с занимательной миссией: девушка просит геймера прикончить ее мужа, потому как тот превратился в зомби. Вдобавок в видео демонстрируются сражения с противниками, инвентарь и вариативность The Walking Dead: Saints & Sinners.