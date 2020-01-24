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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Новый трейлер и геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners

Опубликовано: вчера, 18:23:33
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Вчера состоялся релиз зомби-экшена The Walking Dead: Saints & Sinners для устройств виртуальной реальности. Игра доступна на Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality и Oculus Rift – канал последней платформы, к слову, опубликовал посвященный игре тематический трейлер.

Rift Platform Trailer

Также в сети начали появляться различные геймплейные ролики. Портал IGN показал 20 минут игрового процесса с занимательной миссией: девушка просит геймера прикончить ее мужа, потому как тот превратился в зомби. Вдобавок в видео демонстрируются сражения с противниками, инвентарь и вариативность The Walking Dead: Saints & Sinners.

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Дезмонд
tunight (уровень 25)6 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 25.01.2020 11:08:18
Если это Г.... будет с мультиплеером то даже прикасаться не стану... А так можно было бы побегать.
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