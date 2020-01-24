Новый трейлер и геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners

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Sony опять не поедет на E3, в отличие от Microsoft

Sony сообщила, что второй год подряд пропустит выставку E3, и это даже несмотря на то, что в этом году состоится выход консоли PlayStation 5. Как заявили сотрудники компании, «мы очень уважаем Entertainment Software Association...