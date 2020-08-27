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Sash Опубликовал Sash 1
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Новый трейлер и дата выхода Little Nightmares II

Опубликовано: 1 час. 24 мин. назад
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Во время церемонии Gamescom 2020 Bandai Namco продемонстрировала новый трейлер хоррор-платформера Little Nightmares II. Выглядит происходящее на экране чертовски жутко: страшная учительница, вращающая головой, словно одержимая демоном, другие жуткие сцены и образы, а также вызовы и призрачные угрозы, возникающие на пути героев.

Gameplay Trailer

Также стала известна дата релиза Little Nightmares II. На ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет 11 февраля 2021 года, а на PS5 и Xbox Series X – позже в 2021 году.

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Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)49 мин. назад
Годно, и на порядок мрачнее первой части. Понравилось, что, судя по всему, разных монстров и ситуаций будет намного больше. Прошлой игре этого явно не хватало.
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