Новый трейлер и дата выхода Little Nightmares II

Во время церемонии Gamescom 2020 Bandai Namco продемонстрировала новый трейлер хоррор-платформера Little Nightmares II. Выглядит происходящее на экране чертовски жутко: страшная учительница, вращающая головой, словно одержимая демоном, другие жуткие сцены и образы, а также вызовы и призрачные угрозы, возникающие на пути героев.

Также стала известна дата релиза Little Nightmares II. На ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет 11 февраля 2021 года, а на PS5 и Xbox Series X – позже в 2021 году.