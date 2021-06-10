НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
742162
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 5
Общая информацияНовости (3)Видео (2)

Новый трейлер и дата релиза Elden Ring

Опубликовано: 1 час. 58 мин. назад
Поделиться:  

Ожидаемый многими трейлер Elden Ring был показан во время трансляции Summer Game Fest. Но что более интересно – в ролике объявляется дата релиза проекта. Окунуться в мрачный мир можно будет 21 января 2022 года, именно тогда проект должен стать доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Кроме самого трейлера никаких новых деталей о Elden Ring объявлено не было, но учитывая, что релиз состоится весьма скоро по меркам длительности разработки проектов таких масштабов, ждать новостей можно в недалеком будущем.

Gameplay Reveal
Вам также может быть интересно
TORGI за Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Следующий розыгрыш состоится 11 июня. Успей испытать удачу! Biomutant получает Avtor-avtora. TORGI за Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Анонс и детали Battlefield 2042 Разработчики из DICE и издательство Electronic Arts полноценно анонсировали Battlefield 2042 – новую часть знаменитой серии шутеров от первого лица. Игра отправит пользователей в недалекое будущее и позволит поучаствовать в войне... Анонс и детали Battlefield 2042
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Великий игрок
FOX666 (уровень 11)1 час. 4 мин. назад
gtx 1070 потянет это точно
Игровой разум
WoroH (уровень 23)1 час. 19 мин. назад
Да этож дарк соулс 4. Заценим
Игровой гуру
shvets (уровень 15)1 час. 42 мин. назад
Дарк соулс 4 с анимациями и графоном секиро каааееефффф
Игровой разум
Artorias (уровень 24)1 час. 50 мин. назад
Крута боссы эпичны жду.
Игровой разум
dimon2 (уровень 20)1 час. 53 мин. назад
Что-то графика слишком устаревшая
Игровые новoсти
53 мин. назад0Анонс красочного приключения Planet of Lana 1 час. 7 мин. назад0Дата открытого бета-тестирования Back 4 Blood 1 час. 16 мин. назад1Показан первый трейлер геймплея Evil Dead 1 час. 47 мин. назад1В разработке находится новый Painkiller 1 час. 48 мин. назад0Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The Masquerade 1 час. 58 мин. назад5Новый трейлер и дата релиза Elden Ring 2 час. 8 мин. назад0Лень приходит в Hitman III
Новости игр
Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six QuarantineИГРЫ Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction... В разработке находится новый PainkillerИГРЫ В разработке находится новый Painkiller Одним из самых больших сюрпризов во время трансляции Summer Game Fest стала новость о том, что компания Saber Interactive разрабатывает новую игру в серии шутеров Painkiller, последняя часть которой выходила в 2012 году... Возвращение в мир динозавров – Jurassic World Evolution 2ИГРЫ Возвращение в мир динозавров – Jurassic World Evolution 2 Состоялся анонс Jurassic World Evolution 2 – продолжения стратегии, вышедшей около двух лет назад. В новой части сюжет расскажет о событиях сразу после показанного в киноленте «Мир Юрского периода 2»...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Лень приходит в Hitman IIICtrl + стрелка вправо