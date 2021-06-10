Новый трейлер и дата релиза Elden Ring

Ожидаемый многими трейлер Elden Ring был показан во время трансляции Summer Game Fest. Но что более интересно – в ролике объявляется дата релиза проекта. Окунуться в мрачный мир можно будет 21 января 2022 года, именно тогда проект должен стать доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Кроме самого трейлера никаких новых деталей о Elden Ring объявлено не было, но учитывая, что релиз состоится весьма скоро по меркам длительности разработки проектов таких масштабов, ждать новостей можно в недалеком будущем.