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Новый трейлер и дата релиза Chernobylite

Опубликовано: вчера, 13:39:54
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All in! Games и The Farm 51 объявили примерное время выхода научно-фантастической ролевой хоррор игры Chernobylite, которая сейчас находится на стадии раннего доступа. На ПК, PlayStation 4 и Xbox One релиз проекта состоится в июле 2021 года, а информация о Xbox Series X/S и PlayStation 5 версиях появится в ближайшее время.

Кроме этого был опубликован новый геймплей трейлер Chernobylite. Игра, напомним, предложит нелинейный сюжет, свободное исследование мира, систему крафта и сложные сражения. Также было объявлено, что проект получит русскую озвучку.

Release Date Announcement Trailer
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