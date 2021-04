Новый трейлер и дата релиза Chernobylite

All in! Games и The Farm 51 объявили примерное время выхода научно-фантастической ролевой хоррор игры Chernobylite, которая сейчас находится на стадии раннего доступа. На ПК, PlayStation 4 и Xbox One релиз проекта состоится в июле 2021 года, а информация о Xbox Series X/S и PlayStation 5 версиях появится в ближайшее время.

Кроме этого был опубликован новый геймплей трейлер Chernobylite. Игра, напомним, предложит нелинейный сюжет, свободное исследование мира, систему крафта и сложные сражения. Также было объявлено, что проект получит русскую озвучку.