Новый трейлер хоррора The Medium

Bloober Team подготовили к Xbox Games Showcase новый трейлер ужастика The Medium, где игрокам предстоит взять на себя роль медиума по имени Марианна, которую мучают видения об убитой девочке. Они приводят героиню в заброшенный отель Кракова, где как раз и произошла трагедия.

Так как Марианна медиум, она способна взаимодействовать с миром духов для решения различных таинственных загадок. В ролике вы увидите, как героиня одновременно находится в реальном и духовном мирах, причем они будут рендериться одновременно.

Релиз The Medium состоится во время рождественских праздников на ПК и Xbox Series X.