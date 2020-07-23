НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
381132
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Скриншоты (5)

Новый трейлер хоррора The Medium

Опубликовано: 8 час. 26 мин. назад
Поделиться:  

Bloober Team подготовили к Xbox Games Showcase новый трейлер ужастика The Medium, где игрокам предстоит взять на себя роль медиума по имени Марианна, которую мучают видения об убитой девочке. Они приводят героиню в заброшенный отель Кракова, где как раз и произошла трагедия.

Так как Марианна медиум, она способна взаимодействовать с миром духов для решения различных таинственных загадок. В ролике вы увидите, как героиня одновременно находится в реальном и духовном мирах, причем они будут рендериться одновременно.

Релиз The Medium состоится во время рождественских праздников на ПК и Xbox Series X.

Dual-Reality Trailer
Вам также может быть интересно
15 минут геймплея Mafia: Definitive Edition На портале IGN появилось эксклюзивное видео с демонстрацией обещанного 2K Games геймплея Mafia: Definitive Edition. На протяжении почти 15 минут вы увидите одну из миссий под названием... 15 минут геймплея Mafia: Definitive Edition Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор Так проходит слава мирская – эти слова легко применимы к жанру квест. Когда-то популярность квестов не знала границ, в а книге рекордов Гиннеса значилась первая игра серии Myst, как чемпион мировых продаж... Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)7 час. 7 мин. назад
Посмотрел тут первый трейлер анонса, который пропустил - у меня чуть челюсть не отвисла, когда я услышал знакомую музыку. Заглядываю в инфо по игре - ну точно, один из композиторов Акира Ямаока, вот тут вообще вынесло. Не знал бы заранее, что за игра и кто ее делает, то ненароком бы подумал на Silent Hill. Хотя я так понимаю, разрабы стараются всячески именно ей подражать.
Очень заинтриговало, нахождение в двух мирах одновременно интересно, но пока не представляю как они собираются тянуть это всю игру, разве что отдельными эпизодами, а основное время будем перескакивать из одной реальности в другую и обратно.
Игровые новoсти
7 час. 31 мин. назад0«Сопротивление» – новый трейлер Watch Dogs: Legion 7 час. 49 мин. назад0Анонс Peril on Gorgon – крупного дополнения для The Outer Worlds 7 час. 56 мин. назад0Hello Neighbor 2 выйдет на Xbox Series X и Xbox One 8 час. 26 мин. назад1Новый трейлер хоррора The Medium 8 час. 48 мин. назад0Новый трейлер Psychonauts 2 8 час. 56 мин. назад1Анонсирован Warhammer 40,000: Darktide от Fatshark 9 час. 20 мин. назад1Анонсирована интерактивная драма As Dusk Falls
Новости игр
Анонсирован Warhammer 40,000: Darktide от FatsharkИГРЫ Анонсирован Warhammer 40,000: Darktide от Fatshark Компания Fatshark анонсировала новую игру в серии Warhammer 40,000 под названием Warhammer 40,000: Darktide. Проект является кооперативным экшеном с участием до четырех человек, которым предстоит сражаться... Дебютный трейлер новой части FableИГРЫ Дебютный трейлер новой части Fable Состоялся официальный анонс Fable – новой части в популярной серии, которая должна стать перезапуском франшизы. На этот раз проект находится в ответственных руках ребят из Playground Games, хорошо показавших... Кинематографический трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2ИГРЫ Кинематографический трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был представлен в рамках стрима Xbox Games Showcase. Как не сложно догадаться, игра выйдет не только на ПК, но и на Xbox Series X...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый трейлер Psychonauts 2Ctrl + стрелка вправо