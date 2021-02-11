Новый трейлер Chivalry II

Разработчики из Torn Banner Studios опубликовали свежий трейлер своего боевика Chivalry II. В ролике они рассказали о том, какие новшества ждут вторую часть и как ее механики отличаются от других похожих проектов.

Кроме того, создатели объявили дату проведения закрытого бета-тестирования. Оно пройдет с 26 по 29 марта, а попасть на него смогут все, кто оформит предварительный заказ Chivalry II.

В том же видео Torn Banner Studios объявила сроки релиза своего проекта. Он появится 8 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.