Новый тизер Doom Eternal для ТВ

Последние несколько недель компания Bethesda вовсю делится свежими трейлерами и геймплейными видео по своему новому шутеру Doom Eternal. Сегодня она представила коммерческий тизер игры для ТВ.

В рекламном ролике можно увидеть различных именных врагов, которых нам предстоит уничтожать в ходе адского путешествия. Интересно взглянуть и на самого главного героя, так как его показали издалека и в полный рост.

Премьера Doom Eternal состоится уже 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia (в будущем и на NSwitch). По словам девелоперов, они собираются долгое время поддерживать игру после релиза.