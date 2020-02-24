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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Новый тизер Doom Eternal для ТВ

Опубликовано: 11 час. 3 мин. назад
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Последние несколько недель компания Bethesda вовсю делится свежими трейлерами и геймплейными видео по своему новому шутеру Doom Eternal. Сегодня она представила коммерческий тизер игры для ТВ.

В рекламном ролике можно увидеть различных именных врагов, которых нам предстоит уничтожать в ходе адского путешествия. Интересно взглянуть и на самого главного героя, так как его показали издалека и в полный рост.

Премьера Doom Eternal состоится уже 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia (в будущем и на NSwitch). По словам девелоперов, они собираются долгое время поддерживать игру после релиза.

Official TV Spot
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