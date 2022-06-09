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Nickless Опубликовал Nickless 0

Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears

Опубликовано: 2 час. 6 мин. назад, Nickless
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Линейка хоррор-игр Layers of Fear получит продолжение. Во время первого дня шоу Summer Game Fest был представлен трейлер новой части Layers of Fears, в которой нам обещают абсолютно новый сюжет и игровой процесс.

Как отмечают авторы, игра создана с использованием передовой технологии Unreal Engine 5, будет поддерживать трассировку лучей, эффект HDR, разрешение 4K и использовать систему Lumen, чтобы предложить игрокам наиболее захватывающий и интуитивно понятный опыт ужасов. В Layers of Fears нам предстоит открыть для себя истории художников, порабощенных своими навязчивыми идеями.

Layers of Fears выйдет в начале 2023 года на ПК (Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series.

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