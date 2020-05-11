Новый Season Pass для Sid Meier’s Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI обзаведется новым сезонным пропуском, получившим название New Frontier Pass, который включит в себя череду нового контента.

В течение последующего года для игры выйдет шесть пакетов дополнений, предлагающих 8 новых цивилизаций, девять новых лидеров и новые элементы геймплея, включая шесть режимов. Начиная с мая, эти наборы будут выпускаться раз в два месяца вплоть до марта 2021 года.





Список пакетов дополнений:

Pack №1: Maya & Gran Colombia Pack (21 мая 2020) . Добавит две новые цивилизации и лидеров, один новый режим (требуется наличие Gathering Storm), новые города-государства, ресурсы и Чудеса Света.

. Добавит две новые цивилизации и лидеров, один новый режим (требуется наличие Gathering Storm), новые города-государства, ресурсы и Чудеса Света. Pack №2: Ethiopia Pack (июль 2020) . Добавит новую цивилизацию и лидера, новый режим (требуется наличие Rise and Fall или Gathering Storm ), новый район и два новых здания.

. Добавит новую цивилизацию и лидера, новый режим (требуется наличие Rise and Fall или ), новый район и два новых здания. Pack №3 (сентябрь 2020) . Добавит две новые цивилизации и лидеров, новый режим, новые Чудеса Света и одну новую карту.

. Добавит две новые цивилизации и лидеров, новый режим, новые Чудеса Света и одну новую карту. Pack №4 (ноябрь 2020) . Добавит новую цивилизацию и лидера, новый режим, новые города-государства и новых Великих людей.

. Добавит новую цивилизацию и лидера, новый режим, новые города-государства и новых Великих людей. Pack №5 (январь 2021) . Добавит новую цивилизацию и двух лидеров (требуется наличие Rise and Fall ), новый режим, новый район и два новых здания.

. Добавит новую цивилизацию и двух лидеров (требуется наличие ), новый режим, новый район и два новых здания. Pack №6 (март 2021). Добавит новую цивилизацию и лидера, новый режим, новые Чудеса Света и новую карту.

Игровые режимы могут также содержать дополнительный контент, такой как юниты, здания или улучшения, а в дополнение к шести вышеупомянутым DLC будет выпущено еще шесть бесплатных обновлений. В них – правки баланса и бесплатный контент, о котором расскажут позже.

И это не все! Еще будут эксклюзивные бонусы, касающиеся Теодора Рузвельта и Екатерины Медичи. Эти два лидера получат обновленные модели и задние фоны, а также новые игровые бонусы. Они будут доступны эксклюзивно владельцам New Frontier Pass вместе со вторым пакетом в июле.