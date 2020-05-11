Новый Season Pass для Sid Meier’s Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI обзаведется новым сезонным пропуском, получившим название New Frontier Pass, который включит в себя череду нового контента.
В течение последующего года для игры выйдет шесть пакетов дополнений, предлагающих 8 новых цивилизаций, девять новых лидеров и новые элементы геймплея, включая шесть режимов. Начиная с мая, эти наборы будут выпускаться раз в два месяца вплоть до марта 2021 года.
Список пакетов дополнений:
Игровые режимы могут также содержать дополнительный контент, такой как юниты, здания или улучшения, а в дополнение к шести вышеупомянутым DLC будет выпущено еще шесть бесплатных обновлений. В них – правки баланса и бесплатный контент, о котором расскажут позже.
И это не все! Еще будут эксклюзивные бонусы, касающиеся Теодора Рузвельта и Екатерины Медичи. Эти два лидера получат обновленные модели и задние фоны, а также новые игровые бонусы. Они будут доступны эксклюзивно владельцам New Frontier Pass вместе со вторым пакетом в июле.