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Новый ролик Disintegration – перестрелки в течение шести минут

Опубликовано: 1 час. 43 мин. назад
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Компания Private Division и студия V1 Interactive анонсировали научно-фантастический шутер Disintegration еще летом прошлого года. Сегодня же игра обзавелась свежим геймплейным роликом – целых шесть минут от портала IGN.

В видео нам показали перестрелки на различных локациях от 1-го лица. Пока что игра находится в стадии ранней беты. Помимо одиночной кампании, Disintegration также предложит мультиплеерные сражения с тремя режимами.

Сюжет Disintegration развернется в недалеком будущем. Люди научились вживлять свои мозги в роботизированные устройства, что позволило вывести войны на новый уровень. У данной технологии появились как сторонники, так и противники, между которыми в итоге началось кровавое противостояние.

Премьера Disintegration должна состояться в 2020 году. Платформы – PC, PS4 и Xbox One.

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