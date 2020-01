Новый ролик Disintegration – перестрелки в течение шести минут

Компания Paradox Interactive представила третье крупное обновление для Surviving the Aftermath под названием «Экспедиции». Апдейт будет бесплатным и, по-видимому, выйдет уже на этой...

Тизер обновления «Экспедиции» для Surviving the Aftermath

ИГРЫ

The Lord of the Rings: Gollum посетит PS5 и Xbox Series X

The Lord of the Rings: Gollum была анонсирована еще в марте прошлого года как проект для PC и всех актуальных консолей. Недавно же в продаже появился новый выпуск журнала Edge, из которого стало...