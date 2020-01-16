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Новый геймплейный трейлер Джокера в Mortal Kombat 11

Опубликовано: 11 час. 22 мин. назад
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Компания Warner Bros. Interactive и студия NetherRealm уже давно пообещали, что добавят в Mortal Kombat 11 знаменитого клоуна-садиста по прозвищу Джокер. Сегодня же герой наконец-то получил полноценный геймплейный трейлер, где демонстрируются его жестокие удары, забавные фаталити и даже опасная игрушка в виде Бэтмена.

Обладатели боевого комплекта Mortal Kombat 11 смогут поиграть за Джокера уже с 28 января 2020 года. Релиз для всех состоится 4 февраля на PC, PS4 и Xbox One. Следующий новый персонаж, Спаун, будет добавлен в игру 17 марта.

The Joker Official Gameplay Trailer
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 20)2 час. 29 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 17.01.2020 02:15:38
Наконец-то персонаж с уникальной анимацией! Из всех персонажей, Джокера ждал меньше всего, но похоже он будет одним из самых интересных из DLC. Правда на счёт мувов не уверен... Посмотрим!
Игровой разум
Sekir (уровень 16)5 час. 1 мин. назад
Крутой Джокер!
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