Новый геймплейный трейлер Джокера в Mortal Kombat 11

Компания Warner Bros. Interactive и студия NetherRealm уже давно пообещали, что добавят в Mortal Kombat 11 знаменитого клоуна-садиста по прозвищу Джокер. Сегодня же герой наконец-то получил полноценный геймплейный трейлер, где демонстрируются его жестокие удары, забавные фаталити и даже опасная игрушка в виде Бэтмена.

Обладатели боевого комплекта Mortal Kombat 11 смогут поиграть за Джокера уже с 28 января 2020 года. Релиз для всех состоится 4 февраля на PC, PS4 и Xbox One. Следующий новый персонаж, Спаун, будет добавлен в игру 17 марта.