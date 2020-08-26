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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Новый геймплей Mafia: Definitive Edition

Опубликовано: вчера, 18:38:51
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Сегодня спало эмбарго на публикацию предварительных обзоров Mafia: Definitive Edition – ремейка первой части франшизы. В честь этого события Hangar 13 и 2K Games опубликовали 17-минутную геймплейную демонстрацию игры с комментариями разработчиков.

Свежий ролик содержит множество ранее не показанных кадров. Зрители могут увидеть разные уголки Лост-Хэвена, оценить реализацию открытого мира и поездки на всяких машинах, посмотреть на автомобильные гонки, заставки, взаимодействие с окружением и так далее. Об изменениях в ремейке по сравнению с оригиналом за кадром вещает генеральный директор Hangar 13 Хейден Блэкман.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

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Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)9 час. 18 мин. назад
Мафию 3 вижу, а ремейк 1 где ?
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