Новый геймплей Mafia: Definitive Edition

Сегодня спало эмбарго на публикацию предварительных обзоров Mafia: Definitive Edition – ремейка первой части франшизы. В честь этого события Hangar 13 и 2K Games опубликовали 17-минутную геймплейную демонстрацию игры с комментариями разработчиков.

Свежий ролик содержит множество ранее не показанных кадров. Зрители могут увидеть разные уголки Лост-Хэвена, оценить реализацию открытого мира и поездки на всяких машинах, посмотреть на автомобильные гонки, заставки, взаимодействие с окружением и так далее. Об изменениях в ремейке по сравнению с оригиналом за кадром вещает генеральный директор Hangar 13 Хейден Блэкман.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.