Новые подарки в Epic Games Store – Offworld Trading Company и GoNNER

Сегодня в магазине Epic Games Store обновилась ставшая уже привычной еженедельная раздача игр. Нам предлагают забрать сразу два проекта – экономическую стратегию Offworld Trading Company и хардкорный платформер GoNNER. Продлится акция до 12 марта.

Offworld Trading Company разработана ведущим дизайнером Civilization IV – Сореном Джонсоном. Управляя колонией на Марсе, вы должны развиваться и побеждать конкурентов в погоне за лучшими территориями. Игра содержит одиночную кампанию и мультиплеер до восьми человек. Раздача здесь.

GoNNER – это платформер и «рогалик» со случайным уровнями. Игра отличается высокой сложностью и позволяет настраивать своего героя с помощью различных активных и пассивных навыков. Раздача здесь.



