НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
2839
Nickless Опубликовал Nickless 0
59Место:1535 / 1664
Общая информацияНовости (2)Видео (3)Скриншоты (12)Достижения

Новые консоли получили улучшенную версию Deliver Us the Moon

Опубликовано: 40 мин. назад
Поделиться:  

Сегодня, 23 июня, состоялся релиз научно-фантастического триллера Deliver Us the Moon на консолях девятого поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Вместе с ним разработчики из KeokeN Interactive выпустили бесплатное обновление с улучшениями для игры на этих платформах.

В Deliver Us the Moon игрок оказывается в непривлекательном будущем – природные ресурсы Земли практически исчерпались, и мировые правительства нашли альтернативный источник энергии на Луне. Однажды связь с колонией на спутнике пропадает, и туда отправляют одинокий астронавт, миссия которого ни много ни мало – спасти человечество от вымирания.

В улучшенной версии игра получила поддержку 4К-разрешения, реалистичные тени и отражения с трассировкой лучей. На загрузки теперь уходит меньше времени, а владельцы PS5 дополнительно получат эксклюзивные возможности, связанные с особенностями геймпада.

Launch Trailer - PS5, Xbox Series X|S

Напомним, сейчас в разработке находится продолжение Deliver Us the Moon Deliver Us Mars. Выход игры запланирован на 27 сентября.

Вам также может быть интересно
Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Компания Capcom в честь празднования 10-летия Dragon’s Dogma официально объявила о разработке второй части. Игрокам показали логотип сиквела, но никакой информации о дате выхода, платформах и других подробностей пока не сообщили... Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2 Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria В линейке игр по «Властелину колец» появится новый «выживач» - в рамках презентации Epic Games Store была анонсирована игра The Lord of the Rings: Return to Moria. Авторы из Free Range Games описали «Возвращение в Морию» как... Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
40 мин. назад0Новые консоли получили улучшенную версию Deliver Us the Moon 6 час. 48 мин. назад0Сражаемся на улицах Викторианского Лондона в новом трейлере Circus Electrique 8 час. 6 мин. назад0Сражения в невесомости и поп-культура: анонсирован шутер HYENAS 9 час. 8 мин. назад0Новый трейлер, дополнение и подробности Xenoblade Chronicles 3 22.06.2022 10:43:541Новые подробности Final Fantasy XVI 21.06.2022 21:54:570Авторы Total War: Warhammer III показали огромную карту, которая объединит три игры серии 21.06.2022 20:51:430Tiny Tina's Wonderlands появится в Steam 23 июня вместе с новым DLC
Новости игр
Новые подробности Final Fantasy XVIИГРЫ Новые подробности Final Fantasy XVI На State of Play 2022 разработчики из Square Enix наконец-то показали новый трейлер Final Fantasy XVI и предполагаемое окно релиза, после чего вновь наступил период тишины. И вчера Наоки Есида, директор и продюсер игры, дал интервью... Никаких лутбоксов и контент в каждом сезоне: больше деталей Overwatch 2ИГРЫ Никаких лутбоксов и контент в каждом сезоне: больше деталей Overwatch 2 Сегодня Blizzard провела трансляцию, на которой рассказала о планах на Overwatch 2 после ее релиза. Как уже известно, авторы откажутся от платной модели модели распространения игры и, в частности, лутбоксов. Вместо них... «Кровавые сцены из реальной жизни». Разработчики The Callisto Protocol рассказали об источниках вдохновенияИГРЫ «Кровавые сцены из реальной жизни». Разработчики The Callisto Protocol рассказали об источниках вдохновения Крис Стоун, глава креативного отдела студии Striking Distance, рассказал о том, на что опирались разработчики при создании жестоких сцен в The Callisto Protocol. По его словам, ужасы в реальной жизни оказались куда нагляднее...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Сражаемся на улицах Викторианского Лондона в новом трейлере Circus ElectriqueCtrl + стрелка вправо