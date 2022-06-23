Новые консоли получили улучшенную версию Deliver Us the Moon

Сегодня, 23 июня, состоялся релиз научно-фантастического триллера Deliver Us the Moon на консолях девятого поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Вместе с ним разработчики из KeokeN Interactive выпустили бесплатное обновление с улучшениями для игры на этих платформах.

В Deliver Us the Moon игрок оказывается в непривлекательном будущем – природные ресурсы Земли практически исчерпались, и мировые правительства нашли альтернативный источник энергии на Луне. Однажды связь с колонией на спутнике пропадает, и туда отправляют одинокий астронавт, миссия которого ни много ни мало – спасти человечество от вымирания.

В улучшенной версии игра получила поддержку 4К-разрешения, реалистичные тени и отражения с трассировкой лучей. На загрузки теперь уходит меньше времени, а владельцы PS5 дополнительно получат эксклюзивные возможности, связанные с особенностями геймпада.

Напомним, сейчас в разработке находится продолжение Deliver Us the Moon - Deliver Us Mars. Выход игры запланирован на 27 сентября.