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Новые детали Overwatch 2

Опубликовано: 6 час. 29 мин. назад
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Blizzard провела стрим, посвященный Overwatch 2, в котором поделилась некоторыми деталями игры.

В новой части игроки смогут объединяться в PvP-команды по пять человек, вместо шести, как было в первом Overwatch. Каждая команда будут состоять из одного танка и по два юнита поддержки и атаки. При этом танки будут изменены таким образом, чтобы выступать не в роли стационарных щитов, а в виде активных бойцов. Также каждый класс получит новую пассивную способность: танки будут меньше отбрасываться при получении урона, атакующие герои получат бонус к скорости передвижения, а юниты поддержки смогут самостоятельно лечиться при условии, что они не получат урон в течение длительного периода времени.

 

Скриншот игры Overwatch 2

 

Также представили новую карту Монте-Карло. Вымышленная версия локации очень похожа на ее реальный аналог, где красивые здания расположены на крутых холмах, однако выполнена в футуристическом стиле.

Режим «Захват точек», в котором две стороны сражаются за определенные точки на карте, уберут из «Соревновательной игры». Хотя «Захват точек» по-прежнему оставят в «Своей игре», он исчезнет из «Быстрой игры». Данный режим разработчики переделывают таким образом, чтобы он был похож на Соревновательный.

 

Скриншот игры Overwatch 2

 

В Overwatch 2 появится новый режим под название Push, в котором обе команды будут играть в «перетягивание каната», где в роли каната выступит робот. Ранее разработчики показывали карту Торонто, созданную для этого режим, а во время нового стрима представили еще одну карту – Рим. Помимо Push-режима, Blizzard постоянно экспериментируют с новыми режимами, и один из них разработчикам уже не терпится поделиться с игроками.

Помимо вышеперечисленного, Overwatch 2 получит изменения в геймплее и дизайне. К примеру, игра предложит улучшенный интерфейс, оружие будет лучше ощущаться благодаря улучшенному звуку, анимации и отдачи, герои получат обновленный дизайн, и многое другое.

С датой релиза Overwatch 2 разработчики все еще не определились.

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