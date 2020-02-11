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Новости Outriders: трейлер, платформы и дата релиза

Опубликовано: вчера, 18:26:22
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Студия People Can Fly, ответственная за шутер Bulletstorm, а также компания Square Enix опубликовали сегодня новый трейлер кооперативного экшена Outriders. Как оказалось, игра выйдет на большее количество платформ: PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X – в конце 2020 года.

Проходить Outriders можно будет как в одиночку, так и в совместном режиме до трех человек. Главную роль возьмет на себя некий Первопроходец, покинувший трущобы Первого Города в поисках загадочного сигнала. Вас ожидают динамичные перестрелки, огромный арсенал крутых пушек и уникальные способности героев.

Интересно, что People Can Fly называет Outriders своим самым крупным проектом. Игра сможет похвастаться не только продвинутым геймплеем, но и глубокими ролевыми элементами, захватывающим сюжетом и большим количеством лута.

Official Announce Trailer [RUS]
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