Новости Nioh 2: сюжетный трейлер и анонс трех дополнений

Издательство Koei Tecmo и команда Team Ninja представили еще один трейлер Nioh 2 – в этот раз сюжетный. События игры развернутся в 1555 году на территории феодальной Японии, где идет долгая и кровопролитная война. В главной роли – охотник на чудовищ, использующий демонические умения для убийства врагов.

Вдобавок стало известно, что Nioh 2 получит аж три масштабных дополнения с историями о прошлом. DLC будут сюжетными и независимыми друг от друга, они добавят новые способности, оружие, героев и задания. Приобрести расширения позволят как отдельно, так и в составе цельного сезонного абонемента. Премьера Nioh 2 состоится 13 марта на PS4.