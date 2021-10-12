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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Переиздание Skyrim не будет поддерживать старые моды

Опубликовано: вчера, 19:18:21
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11 ноября этого года, к десятилетию легендарной RPG, Bethesda собирается в очередной раз переиздать The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом мы уже писали в отдельной новости. Переиздание будет включать все официальные дополнения и более 500 элементов из Creation Club. Помимо этого игру ждут и некие технические улучшения.

Из появившегося сегодня на Reddit обсуждения стало известно, что одним из этих улучшений будет переход с старой версии компилятора Visual Studio на более современную. Это меняет способ генерации игрового кода, а значит, авторам геймплейных модификаций придется многое перерабатывать с нуля.

Игра уже сталкивалась с подобной проблемой в последнем переиздании, Special Edition. Многие игроки продолжали играть на старой версии, не желая отказываться от любимых модов. Похоже, в этот раз история повторится.

 

Скриншот игры The Elder Scrolls V: Skyrim

 

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)8 час. 15 мин. назад
Беседке что.. не хватает денег..!? им Майки должны были подсыпать на разработку новья/старья )) а они опять с фанатов хотять надоить pardon
p.s. Так дайте людям полноценный ремастер что-ли scratch_ones_head а то новый "super gold enhanced legendary edition" мой моцг не переживёт biggrin
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 28)11 час. 54 мин. назад
Шоshok! Опять!crazy
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Качество точно появиться в Skyrim
...
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