Переиздание Skyrim не будет поддерживать старые моды

11 ноября этого года, к десятилетию легендарной RPG, Bethesda собирается в очередной раз переиздать The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом мы уже писали в отдельной новости. Переиздание будет включать все официальные дополнения и более 500 элементов из Creation Club. Помимо этого игру ждут и некие технические улучшения.

Из появившегося сегодня на Reddit обсуждения стало известно, что одним из этих улучшений будет переход с старой версии компилятора Visual Studio на более современную. Это меняет способ генерации игрового кода, а значит, авторам геймплейных модификаций придется многое перерабатывать с нуля.

Игра уже сталкивалась с подобной проблемой в последнем переиздании, Special Edition. Многие игроки продолжали играть на старой версии, не желая отказываться от любимых модов. Похоже, в этот раз история повторится.