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Новая угроза нависла над миром Star Conflict

Опубликовано: 7 час. 29 мин. назад
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Компания Gaijin Entertainment объявила о релизе нового обновления 1.6.5 для космического онлайн-экшна Star Conflict под названием «Новая угроза», которое ознаменовало вторжение пришельцев и появление других новинок.

Режим «Открытый космос» получил новые занятия, среди которых нелегальные гонки, добыча минералов из астероидов и охота на эсминцы пиратов. Пришельцы могут захватывать локации, после чего жизнь на таких территориях кардинально меняется. Чтобы дать им отпор, пилотам предстоит выполнять особые задания события «Новая угроза». Но игроки также могут взять под свое управление корабль пришельцев и наоборот сразиться с отрядами пилотов в потасовке «Жук в муравейнике», что будет доступна на время праздников по следующим дням: суббота, воскресенье, вторник и четверг.

Все же в мире Star Conflict есть место, которое недоступно пришельцам – это система Артуга, где в честь 2700-летия со дня рождения Айзека Азимова проводится событие «Новое Основание». Во время него игроки будут выполнять задания для получения компонентов новых кораблей (фрегата Hammerhead и перехватчика Marten) и других призов.

Update 1.6.5: A New Threat [RUS]
Играть в Star Conflict
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Майор
Neos (уровень 17)6 час. 23 мин. назад
Это ....но!,уже не что не спасёт!,жук в муравейнике,муха на липкой ленте и прочее!.хрень!!!.
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