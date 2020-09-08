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Дюка Опубликовал Дюка 0

Новая студия Hexworks занимается разработкой Lords of the Fallen 2

Опубликовано: 1 час. 23 мин. назад, Дюка
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CI Games объявила об открытии новой студии Hexworks, дебютом которой станет ролевая игра Lords of the Fallen 2. Разработка уже ведется и основывается она на отзывах игрового сообщества первой Lords of the Fallen, выпущенной в 2014 году, а сам проект больше приблизится к темному фэнтези. Также изменений претерпит и боевая система, что включит в себя сложные элементы, которые так любят фанаты Souls-игр.

Разработчики Lords of the Fallen 2 нацелены выпустить игру на новые консоли и высокопроизводительные ПК. Однако пока никаких сроков не называется.

 

Скриншот игры Lords of the Fallen

 

Это уже не первый раз, когда в сети появлялась информация о разработке Lords of the Fallen 2. Над ней начинали трудится Deck13 и Defiant Studios, однако далеко работа не продвинулась. Остается пожелать Hexworks удачи и дождаться полноценного анонса игры.

 

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