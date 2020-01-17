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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Новая информация о Baldur's Gate III появится в феврале

Опубликовано: 4 час. 51 мин. назад
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Студия Larian поделилась небольшим тизером по Baldur's Gate III. В видео нам максимально кратко показали процесс создания игры, а также анонсировали дату выхода второго дневника разработчиков – 27 февраля 2020 года.

Если верить тизеру, Baldur's Gate III станет для Larian одним из самых масштабных проектов. Стремясь добиться наивысшего качества, девелоперы посещают различные локации в реальности, используют технологию захвата движений, а также записывают музыку вместе с оркестром.

Даты релиза у Baldur's Gate III пока нет. Новинка должна появиться как минимум на PC и Google Stadia.

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