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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Новая игра про Соника выйдет в 2022 году

Опубликовано: 3 час. 51 мин. назад, Sailas77
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Издательство SEGA поделилось несколькими новостями касательно игр серии Sonic. Во-первых, свежий проект во франшизе от студии Sonic Team находится в разработке. Он выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Больше деталей создатели не раскрыли.

Во-вторых, SEGA выпустит сборник Sonic Origins, куда войдут первые три части Sonic the Hedgehog, Sonic & Knuckles и Sonic CD. В-третьих, издательство анонсировало Sonic Colors: Ultimate – ремастер Sonic Colors, которая вышла в 2010 году эксклюзивно на консоли Wii. Проект выйдет 7 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)2 час. 39 мин. назад
Распустите уже этих бестолочей из Sonic Team, и отдайте франшизу Нинке. Миру нужен новый Соник, новые механики. Mario Odyssey можно даже использовать как источник вдохновения.
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