Новая игра про Соника выйдет в 2022 году

Издательство SEGA поделилось несколькими новостями касательно игр серии Sonic. Во-первых, свежий проект во франшизе от студии Sonic Team находится в разработке. Он выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Больше деталей создатели не раскрыли.

Во-вторых, SEGA выпустит сборник Sonic Origins, куда войдут первые три части Sonic the Hedgehog, Sonic & Knuckles и Sonic CD. В-третьих, издательство анонсировало Sonic Colors: Ultimate – ремастер Sonic Colors, которая вышла в 2010 году эксклюзивно на консоли Wii. Проект выйдет 7 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.