На Future Games Show: Spring Showcase компания Daedalic Entertainment представила новое научно-фантастическое point-and-click приключение Life of Delta от словацкой студии Airo Games. По сюжету игры, великая война...

Анонс постапокалиптического квеста Life of Delta

ИГРЫ

Тизер геймплея The Lord of the Rings: Gollum

Во время трансляции Future Games Show был показан тизер геймплея The Lord of the Rings: Gollum. Особо много ожидать от видео не стоит, ведь это лишь тизер, но даже по показанным кадрам можно понять...