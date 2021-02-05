Nioh 2 стал доступен на ПК

Сегодня KOEI TECMO и Team NINJA выпустили ПК-версию Nioh 2 в виде The Complete Edition, которая доступна в Steam. Кроме трех дополнений («Ученик Тэнгу», «Тьма в столице» и «Первый самурай»), данная версия предлагает поддержку 4K Ultra-HD и 120 кадров в секунду, а также совместимость со сверхширокими мониторами.

Игроки, которые приобретут Nioh 2 - The Complete Edition до 26 февраля, получит бонусы в виде комплектов брони «Sohaya Deserter Garb» и «Ornate Gold Armor». Они доступны в игровом меню в разделе «Дары».