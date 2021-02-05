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Nioh 2 стал доступен на ПК

Опубликовано: 7 час. 23 мин. назад
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Сегодня KOEI TECMO и Team NINJA выпустили ПК-версию Nioh 2 в виде The Complete Edition, которая доступна в Steam. Кроме трех дополнений («Ученик Тэнгу», «Тьма в столице» и «Первый самурай»), данная версия предлагает поддержку 4K Ultra-HD и 120 кадров в секунду, а также совместимость со сверхширокими мониторами.

Игроки, которые приобретут Nioh 2 - The Complete Edition до 26 февраля, получит бонусы в виде комплектов брони «Sohaya Deserter Garb» и «Ornate Gold Armor». Они доступны в игровом меню в разделе «Дары».

The Complete Edition PC Launch Trailer
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новыестарые7 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 52 мин. назад
Shtefan писал(а):
На консоли неудобный браузер. Ну ты ж не полный дебил, чтобы ругать консоль за то, что у нее браузер нехорошоий, просто юзаешь себе с поправкой, что это браузер на консоли.
Ну не совсем уместное сравнение, в подавляющем большинстве игр клавомышь удобна (в некоторых - менее удобна, чем геймпад, а в некоторых даже более), но людям, которые привыкли к клавомыши почти всегда создают нормальные условиях для игр даже в слэшерах и соулзлайках. Но тут имеем дело с портом "привет двухтысячные", что как бы обидно, тем более, что у первой части похожие проблемы были, и разработчики об этом знают. "Никак вы, (цензура), не научитесь!", цитируя великих людей.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)4 час. 13 мин. назад
Mas7er писал(а):
внезапно, на ПК именно этим люди и занимаются
Ага ага я помню эти ох... замечательные баечки, когда ПеКашники управление в DS ругали, а потом выясняется, что они с клавомыши гамают и плюются. Ну бог им судья, сейчас бы на танцевальном коврике игры проходить и жаловаться, что неудобно.

Добавлено позже:
На консоли неудобный браузер. Ну ты ж не полный дебил, чтобы ругать консоль за то, что у нее браузер нехорошоий, просто юзаешь себе с поправкой, что это браузер на консоли.

Добавлено позже:
"ты ж не полный дебил" – это я про абстрактного гипотетического человека, а не личное обращение.
Гранд-мастер джедай
unmesin (уровень 21)4 час. 25 мин. назад
Shtefan писал(а):
В смысле, это как? И там геймпад и там геймпад, управление уже отработанное, все с ним хорошо.
Не будут же люди на клаве с мышкой в такие игры играть.
У некоторых нет геймпада... и ничего, играю себе как-то до сих пор...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 31 мин. назад
Shtefan писал(а):
Не будут же люди на клаве с мышкой в такие игры играть.
внезапно, на ПК именно этим люди и занимаются, и в большинстве игр под клавомышь вполне себе нормальное управление (пусть с геймпада и поудобнее). А тут намудрили, судя по всему прям люто)
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 0 мин. назад
Mas7er писал(а):
особенно отмечают очень кривое управление.
В смысле, это как? И там геймпад и там геймпад, управление уже отработанное, все с ним хорошо.
Не будут же люди на клаве с мышкой в такие игры играть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 58 мин. назад
Shtefan писал(а):
А раньше была недоступна? Тогда только порадоваться за пекарей можно, лучшая игра на свете!
Временный эксклюзив Playstation был, как и первая часть. Но радоваться преждевременно, в Стиме порт сильно ругают, особенно отмечают очень кривое управление.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)6 час. 47 мин. назад
А раньше была недоступна? Тогда только порадоваться за пекарей можно, лучшая игра на свете!
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