Никаких слухов: Horizon Zero Dawn точно выйдет на PC!

Слухи о возможном выходе PC-версии Horizon Zero Dawn гуляют по сети уже давно. Теперь же информация получила официальное подтверждение: по заверению Германа Хульста, главы Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, игра появится на персональных компьютерах летом этого года.

В Steam уже присутствует страница полной версии Horizon Zero Dawn. Этот комплект содержит различные внутриигровые предметы и дополнение The Frozen Wilds. Также отмечается, что перенос игры на PC – это не начало новой практики, а лишь исключительный случай.