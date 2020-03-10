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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Никаких слухов: Horizon Zero Dawn точно выйдет на PC!

Опубликовано: 6 час. 8 мин. назад
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Слухи о возможном выходе PC-версии Horizon Zero Dawn гуляют по сети уже давно. Теперь же информация получила официальное подтверждение: по заверению Германа Хульста, главы Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, игра появится на персональных компьютерах летом этого года.

В Steam уже присутствует страница полной версии Horizon Zero Dawn. Этот комплект содержит различные внутриигровые предметы и дополнение The Frozen Wilds. Также отмечается, что перенос игры на PC – это не начало новой практики, а лишь исключительный случай.

Horizon Zero Dawn PC Trailer
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Игровой разум
kot1980 (уровень 16)2 час. 20 мин. назад
Отличная новость!!! Прошёл на плойке,игра бомба,с удовольствием пройду ещё и на пекарне
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 29 мин. назад
Прости нас, Патриарх Антон, дураков неверующих! Отныне и навсегда мы рабы твоей великой воли и всезнания!
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