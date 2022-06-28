NieR: Automata выйдет на Nintendo Switch

Сегодня компания Nintendo провела игровую презентацию Direct Mini, на которой рассказала о предстоящих новинках для консоли Switch. Одним из анонсов стала NieR: Automata, вышедшая в 2017 году. Уже в этом году, 6 октября, в нее смогу сыграть и владельцы портативной консоли японской компании.

Релиз игры состоится в качестве The End of YoRHa Edition. Это издание содержит все вышедшие для NieR: Automata дополнения. Они добавляют в проект новые костюмы, предметы и задания. Специально для Nintendo Switch авторы добавят несколько эксклюзивных скинов.

Хорошие новости и для владельцев PlayStation и Xbox, ведь The End of YoRHa Edition выйдет и на эти платформы. Оно также будет включать эксклюзивные для Nintendo Switch костюмы.