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Дюка Опубликовал Дюка 3

Netflix создает сериал Resident Evil

Опубликовано: 8 час. 3 мин. назад, Дюка
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Netflix объявили о том, что в разработке находится сериальная адаптация легендарной франшизы ужасов Resident Evil. Сериал расскажет совершенно новую историю, что охватит два временных отрезка.

Согласно описанию, один временной период будет описывать историю четырнадцатилетних сестер Джейд и Билли Вескер, которые приезжают в Новый Раккун-Сити. Чем больше они проводят в нем свое время, тем больше они начинают понимать, что это место является чем-то большим, нежели обычным промышленным городом, а их отец (возможно, Альберт Вескер) скрывает темные секреты, которые могут разрушить мир.

События второй части времени разворачиваются через 16 лет в будущем. На Земле осталось менее пятнадцати миллионов человек, а более шести миллиардов монстров (зверей и людей) – инфицированы Т-вирусом. 30-летняя Джейд изо всех сил пытается выжить в этом новом мире, пока секреты ее прошлого – о сестре, отце и о ней самой – продолжают преследовать девушку.

 

Netflix создает сериал Resident Evil

 

Пока актерский состав не называется, но Netflix сообщили, что первый сезон, состоящий из 8 эпизодов по часу каждый, будет воплощен в жизнь шоураннером и сценаристом Эндрю Даббом (Сверхъестественное) и режиссером Бронуэном Хьюзом (Ходячие мертвецы). Последний будет режиссировать два первых эпизода.

И Дабб, и Хьюз будут исполнительными продюсерами вместе с Робертом Кюльзером (фильмы «Обитель зла») и Оливером Бербеном из немецкой кинокомпании Constantin Film, а также Мэри Ли Саттон (Tell Me a Story).

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Игровой разум
Прометей (уровень 29)6 час. 10 мин. назад
Очень хочется увидеть увлекательный и атмосферный сериал, но пока надежд на это не очень много.
Последняя надежда человечества
Demael (уровень 25)6 час. 21 мин. назад
Ждем черную феминистку Джилл, гея Криса, трансгендера Карлоса и прочих, прочих, прочих. )))
Хотя список людей которые будут работать над сериалом дает немного оптимизма.
Игровой разум
Меч (уровень 20)6 час. 39 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 27.08.2020 17:15:12
Нееееет, за что? И так поиздевались кинофраншизой, так теперь и Нетфликс будет пилить сериал по RE. Искренне надеюсь, что этот проект как-то своим чередом сольётся и не выйдет
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