Necromunda: Underhive Wars получила дату релиза

ИГРЫ

Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игру

Студия Obsidian Entertainment, известная по Fallout: New Vegas, серии Pillars of Eternity и The Outer Worlds, сейчас трудится над двумя играми. Первой выступает масштабная RPG Avowed, а второй – секретный проект...