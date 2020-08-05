Necromunda: Underhive Wars получила дату релиза

Пошаговая тактическая РПГ Necromunda: Underhive Wars, которая создана на основе настольной игры по вселенной Warhammer 40k, обзавелась датой релиза. Принять участие в войне группировок за сокровища мира-улья Некромунда игроки смогут с 8 сентября 2020 года. Напомним, что проект выйдет на ПК, PS4 и Xbox One.

Вместе с датой выхода, компания Focus Home Interactive выпустила новый трейлер игры, демонстрирующий нарезки геймплея. Necromunda: Underhive Wars поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим до 4 человек.