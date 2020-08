Названа точная дата запуска EA Play в Steam

Уже некоторое время в Steam начали появляться игры от компании Electronic Arts. Теперь же EA, наконец-то, назвала окончательную дату запуска EA Play на данную игровую платформу. EA Play, которая недавно была переименована из EA Access, будет доступна с 31 августа.

EA Play предложит доступ к таким игровым сериям, как Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, STAR WARS и другим, а также эксклюзивные испытания, награды и другой контент только для подписчиков, а также ранние пробные версии игр. Также игроки получат скидку в 10% на все цифровые товары от EA в Steam, включая игры, Season Pass, комплекты очков и загружаемый контент.