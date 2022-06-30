Назад в эпоху аркадных автоматов: названа дата релиза Arcade Paradise

Издательство Wired Productions и разработчики из Nosebleed Interactive презентовали трейлер, посвященный игре Arcade Paradise, в котором раскрыли точную дату ее выхода.

Проект, анонсированный в марте 2021 года, будет доступен 11 августа для владельцев PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Arcade Paradise – ретро-приключение, пропитанное атмосферой 90-х. По наследству вам достается семейная прачечная, но такой бизнес главному герою не по нраву. И чтобы не заниматься стиркой, он решает переоборудовать прачечную в зал игровых автоматов. Конечно, известность и огромные прибыли не свалятся на вас с неба – необходимо поступательно развивать свое детище и к тому же слушать постоянные упреки отца. Его, кстати, озвучивает Даг Кокл - англоязычный голос Геральта из игровой трилогии «Ведьмак». Но разве что-то может помешать достигнуть великой цели – построить собственный аркадный рай?

По заверениям разработчиков, всего игрокам будет доступно свыше 35 полноценных аркадных автоматов: каждый с уникальным игровым процессом, сюжетом, задачами и списками лидеров.