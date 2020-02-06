НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
19721
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)Скриншоты (6)

«Начало» – первый дневник разработчиков HUMANKIND

Опубликовано: 4 час. 1 мин. назад
Поделиться:  

Студия Amplitude опубликовала свой первый дневник разработчиков, посвященный грядущей пошаговой стратегии HUMANKIND. Девелоперы поведали о своих замыслах, принятых решениях и игре в целом.

HUMANKIND стала для Amplitude проектом мечты и амбиций. Команда собирается сделать самую завершенную, доступную и красивую историческую стратегию, используя свой безграничный опыт с такими тайтлами, как Endless Legend и Endless Space.

Чтобы создать аутентичный старт и правдоподобное развитие для различных стран, авторы работают с настоящими историками. При этом каждая партия все равно будет порождать уникальный мир и сталкивать всевозможные нации, которые в действительности существовали в разные эпохи.

Developer's Diary: Origins

Премьера HUMANKIND запланирована на 2020 год для PC и Mac.

Вам также может быть интересно
Iron Danger – превью Уже скоро состоится релиз Iron Danger, тактической ролевой игры, которая выглядит как классика жанра со свободной камерой, но играется действительно свежо. У проекта есть шансы пройти незамеченным. Но вероятность стать хитом – больше. Iron Danger – превью Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter – релиз в 2021 В 2018 году студия Owlcat Games выпустила хорошую ролевую игру Pathfinder: Kingmaker. Теперь же она разрабатывает непрямое продолжение – Pathfinder: Wrath of the Righteous, которое накануне... Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter – релиз в 2021
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 4 мин. назад0Трейлер нового сезона для For Honor – «Надежда» 3 час. 18 мин. назад0Carcassonne и Ticket to Ride – новые бесплатные игры в Epic Games Store 4 час. 1 мин. назад0«Начало» – первый дневник разработчиков HUMANKIND 4 час. 50 мин. назад0Вышел апдейт «Старый друг» для Chernobylite – хоррора про Чернобыль 5 час. 16 мин. назад0«Рогалик» про алчность Curse of the Dead Gods появится в раннем доступе Steam 5 час. 37 мин. назад1Геймплейный ролик Nioh 2: новые боссы и локация 7 час. 2 мин. назад0В Crossout появилась новая фракция
Новости игр
Смотрим геймплейный тизер Atomic HeartИГРЫ Смотрим геймплейный тизер Atomic Heart Студия Mundfish поделилась небольшим геймплейным тизером своего «советского» экшена Atomic Heart. За 50 секунд девелоперы успели показать различных противников, локации, оружие и... Мрачный квест The Blind Prophet уже доступенИГРЫ Мрачный квест The Blind Prophet уже доступен Студия Ars Goetia завершила работу над своим приключенческим квестом The Blind Prophet. Вдохновленная сериями Blade Runner и Broken Sword, эта сюжетная игра уже доступна на PC в Steam и... В Crossout появилась новая фракцияИГРЫ В Crossout появилась новая фракция Gaijin Entertainment сообщила о выходе нового обновления под номером 0.11.0 для Crossout, получившего название «Возвращение Основателей». Вместе с ним игра получит новую фракцию Основателей, в арсенале которых...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Вышел апдейт «Старый друг» для Chernobylite – хоррора про ЧернобыльCtrl + стрелка вправо