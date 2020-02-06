«Начало» – первый дневник разработчиков HUMANKIND

Студия Amplitude опубликовала свой первый дневник разработчиков, посвященный грядущей пошаговой стратегии HUMANKIND. Девелоперы поведали о своих замыслах, принятых решениях и игре в целом.

HUMANKIND стала для Amplitude проектом мечты и амбиций. Команда собирается сделать самую завершенную, доступную и красивую историческую стратегию, используя свой безграничный опыт с такими тайтлами, как Endless Legend и Endless Space.

Чтобы создать аутентичный старт и правдоподобное развитие для различных стран, авторы работают с настоящими историками. При этом каждая партия все равно будет порождать уникальный мир и сталкивать всевозможные нации, которые в действительности существовали в разные эпохи.

Премьера HUMANKIND запланирована на 2020 год для PC и Mac.