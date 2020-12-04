На TGA 2020 расскажут подробности Dragon Age 4

Студия BioWare объявила, что на церемонии награждения The Game Awards 2020 раскроет новые подробности Dragon Age 4. Что именно разработчики собираются сообщить, на текущий момент неизвестно, но скорее всего, зрителей ждет очередной ролик, возможно, даже полноценный первый трейлер.

Однако есть для фанатов BioWare и плохие новости. Коллектив покинули генеральный директор Кейси Хадсон и исполнительный продюсер Марк Дарра. Оба считаются ветеранами студии и участвовали в создании многих проектов BioWare. Их уход, по словам компании, не повлияет на разработку Dragon Age 4, следующей Mass Effect и Mass Effect Legendary Edition.