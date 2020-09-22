На сайте польского магазина нашли упоминание Switch Pro

Зоркие пользователи обнаружили на сайте польского магазина MediaMarkt упоминание консоли Nintendo Switch Pro. Его нашли в названии категории товаров, связанных с гибридной приставкой Nintendo. Вот только в самом перечне продукции Switch Pro отсутствовала, из-за чего дополнительной информации о ней узнать не удалось.

Видимо, MediaMarkt упомянул ту самую консоль, о которой недавно писало авторитетное издание Bloomberg. Она должна выйти в 2021 году и отметиться поддержкой 4К-разрешения. Запуск Switch Pro будет сопровождаться релизом крупных эксклюзивов, чтобы приставка могла конкурировать с PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Официальная информация касательно релиза новой консоли от Nintendo пока не поступала.