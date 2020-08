На Amazon заметили страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit

Need For Speed: Hot Pursuit

Need For Speed: Hot Pursuit Android / iOS / PS3 / X360 / ПК / Wii / WP

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Пользователи заметили на сайте британского отделения магазина цифровой дистрибуции Amazon страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit для Xbox One и Nintendo Switch. Цена была указана 34,99 евро. После того как находка разошлась по Сети, из сервиса удалили информацию о переиздании популярной гоночной игры.

Ранее о том, что Electronic Arts собирается выпустить обновленную Need for Speed: Hot Pursuit сообщал проверенный инсайдер и журналист Venture Beat Джефф Грабб. По его словам, проект выйдет на всех платформах. Дата релиза ремастера вряд ли станет известна до официального анонса.

Напомним: оригинальная Hot Pursuit вышла в 2010 году и отметилась возможностью брать под управление полицию, а также высокой динамикой в гонках.