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На Amazon заметили страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit

Опубликовано: 17.08.2020 16:22:53
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Пользователи заметили на сайте британского отделения магазина цифровой дистрибуции Amazon страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit для Xbox One и Nintendo Switch. Цена была указана 34,99 евро. После того как находка разошлась по Сети, из сервиса удалили информацию о переиздании популярной гоночной игры.

Ранее о том, что Electronic Arts собирается выпустить обновленную Need for Speed: Hot Pursuit сообщал проверенный инсайдер и журналист Venture Beat Джефф Грабб. По его словам, проект выйдет на всех платформах. Дата релиза ремастера вряд ли станет известна до официального анонса.

Напомним: оригинальная Hot Pursuit вышла в 2010 году и отметилась возможностью брать под управление полицию, а также высокой динамикой в гонках.

 

 

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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)сегодня, 04:43:22
я думал, ремастер бородатой игры
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