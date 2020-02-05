Мрачный квест The Blind Prophet уже доступен

Студия Ars Goetia завершила работу над своим приключенческим квестом The Blind Prophet. Вдохновленная сериями Blade Runner и Broken Sword, эта сюжетная игра уже доступна на PC в Steam и GOG.

Апостол Варфоломей покинул небеса с единственной целью – изгнать демонических тварей из города Роброка. В его роли вы попытаетесь спасти мирян от разложения и праздности, сталкиваясь с различными опасностями и головоломками.

Всего The Blind Prophet предложит 99 нарисованных вручную фонов. Вы обнаружите в игре множество испытаний, логических задачек и интересных персонажей, которых окутывает мрачная атмосфера с примесью черного юмора. В будущем новинка также посетит PS4, Xbox One, NSwitch и iOS.