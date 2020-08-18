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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Mortal Shell стала доступна на всех платформах

Опубликовано: 10 мин. назад
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Студия Cold Symmetry и издательство Playstack сегодня, 18 августа, выпустили на ПК, PS4 и Xbox One игру Mortal Shell. В честь релиза разработчики опубликовали краткий кинематографический трейлер. На видео показывается мрачная локация, где рушится земля. Здесь же находится грозного вида рыцарь, который очнулся во время катаклизма.

Напомним: Mortal Shell – это экшен, вдохновленный серией Dark Souls. При его прохождении пользователям предстоит изучать готический мир, сражаться с мощными врагами, в том числе боссами, усиливать своего персонажа, искать полезные предметы и так далее.

Official Launch Trailer
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