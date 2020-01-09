Моральный выбор в новом трейлере Broken Lines

Компания SUPER.COM и студия PortaPlay представили сюжетный трейлер Broken Lines – своей новой тактической RPG с драматической историей. В игре вам предстоит управлять отрядом солдат, которые оказались на вражеской территории и утратили связь с командованием. В пути к финалу вы будете регулярно сталкиваться с различными моральными дилеммами, что обязательно повлияют на ваших бойцов и повествование в целом.

Сюжет Broken Lines позволит вам взглянуть на течение Второй мировой войны с иного ракурса. Действуя в тылу врага, вы будете нередко встречать мирных жителей и решать проблемы внутри команды. Сумеете ли вы спасти жизни солдат, при этом не превратив их в кровожадных убийц? Реально ли вообще выжить на войне, сохранив человеческий облик? Узнать об этом вам доведется уже в первом квартале 2020 года, когда Broken Lines доберется до PC и Nintendo Switch.