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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Моральный выбор в новом трейлере Broken Lines

Опубликовано: 09.01.2020 17:06:30
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Компания SUPER.COM и студия PortaPlay представили сюжетный трейлер Broken Lines – своей новой тактической RPG с драматической историей. В игре вам предстоит управлять отрядом солдат, которые оказались на вражеской территории и утратили связь с командованием. В пути к финалу вы будете регулярно сталкиваться с различными моральными дилеммами, что обязательно повлияют на ваших бойцов и повествование в целом.

Сюжет Broken Lines позволит вам взглянуть на течение Второй мировой войны с иного ракурса. Действуя в тылу врага, вы будете нередко встречать мирных жителей и решать проблемы внутри команды. Сумеете ли вы спасти жизни солдат, при этом не превратив их в кровожадных убийц? Реально ли вообще выжить на войне, сохранив человеческий облик? Узнать об этом вам доведется уже в первом квартале 2020 года, когда Broken Lines доберется до PC и Nintendo Switch.

Broken Lines Story Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.01.2020 17:30:19
Вот эту игру я уже давно жду. Выглядит невероятно стильно и атмосферно, даже покруче того же Mutamt Year Zero
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