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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Модный Палач Рока в свежем ролике DOOM Eternal

Опубликовано: 6 час. 36 мин. назад
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Компания Bethesda поделилась очередным роликом по шутеру DOOM Eternal. В этот раз нам показали модного Палача Рока, который натягивает на себя различные костюмчики с помощью продвинутой системы кастомизации.

Нашими стараниями протагонист DOOM Eternal сможет превратиться в собственную копию из прошлых частей, бойца арены и даже «единорога». Микротранзакций в игре не будет, так что, по-видимому, новые наряды придется добывать в ходе прохождения специальных испытаний.

Уже известно, что для открытия набора «Палач Единорока» необходимо стать подписчиком Twitch Prime. После вы должны связать свой аккаунт Twitch с учетной записью Bethesda.net. Награда – коллекция обликов и анимаций, а также модифицируемый подиум.

Премьера DOOM Eternal состоится уже 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia. Тогда же выйдет переиздание DOOM 64, содержащее новый тематический эпилог.

Personalize Your DOOM Slayer [RUS]
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