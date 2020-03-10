Модный Палач Рока в свежем ролике DOOM Eternal

Компания Bethesda поделилась очередным роликом по шутеру DOOM Eternal. В этот раз нам показали модного Палача Рока, который натягивает на себя различные костюмчики с помощью продвинутой системы кастомизации.

Нашими стараниями протагонист DOOM Eternal сможет превратиться в собственную копию из прошлых частей, бойца арены и даже «единорога». Микротранзакций в игре не будет, так что, по-видимому, новые наряды придется добывать в ходе прохождения специальных испытаний.

Уже известно, что для открытия набора «Палач Единорока» необходимо стать подписчиком Twitch Prime. После вы должны связать свой аккаунт Twitch с учетной записью Bethesda.net. Награда – коллекция обликов и анимаций, а также модифицируемый подиум.

Премьера DOOM Eternal состоится уже 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia. Тогда же выйдет переиздание DOOM 64, содержащее новый тематический эпилог.