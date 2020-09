Microsoft представила Xbox Series S за $299

Вам также может быть интересно

Новая студия Hexworks занимается разработкой Lords of the Fallen 2

CI Games объявила об открытии новой студии Hexworks, дебютом которой станет ролевая игра Lords of the Fallen 2. Разработка уже ведется и основывается она на отзывах игрового сообщества первой Lords of the Fallen...