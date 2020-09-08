Microsoft представила Xbox Series S за $299

Корпорация Microsoft представила Xbox Series S – еще одну консоль нового поколения. Она будет стоить всего $299 и отметится компактной формой.

Официальные сведения о спецификациях и дате запуска устройства пока не поступали, но этой информацией уже поделились надежные СМИ и инсайдеры. По их данным, Xbox Series S поступит в продажу 10 ноября, как и Xbox Series Х, которая будет стоить $499. Консоль сможет воспроизводить игры в разрешении 1440р с кадровой частотой 120 кадров/с. Она оснащена средством масштабирования до 4К, технологиями для снижения нагрузки на видеокарту и улучшения геймплея, трассировкой лучей и включает SSD емкостью 512 Гбайт.