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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0

Microsoft поделилась подробностями предстоящего Xbox Games Showcase

Опубликовано: 11 мин. назад, Starrkiller
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Компания Microsoft 23 июля в 19:00 по московскому времени покажет проекты внутренних студий в рамках мероприятия Xbox Games Showcase. Корпорация поделилась подробностями предстоящего события.

Шоу пройдет на YouTube, Twitch, Facebook и в Twitter. Заявлено, что игрокам покажут не только уже анонсированные проекты, к примеру, новую часть Halo, но и мировые премьеры. Эфир пройдет в привычном Full HD при 60 кадрах в секунду, в первую очередь из-за колоссальной нагрузки на сервера. По окончанию мероприятия запись будет опубликована в 4K/60 fps.

Пользователи YouTube получат возможность посмотреть презентацию с субтитрами на нескольких языках, включая русский. Xbox Games Showcase будет сосредоточена исключительно на играх, все технические подробности о консоли и других устройствах компания расскажет позднее. Трансляция продлится около часа.

 

 

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