Microsoft опять слили анонс игры, на этот раз по Звездным войнам (ОБНОВЛЕНО)

ОБНОВЛЕНО:

Компания EA официально подтвердила скорый анонс Star Wars: Squadrons, который состоится 15 июня в 18:00 МСК.

ОРИГИНАЛ:

На официальном сайте Xbox ранее появился баннер не анонсированной игры по вселенной Star Wars. Судя по рекламе, проект называется Star Wars: Squadrons, но на момент, когда она показывалась, страница игры в магазине все еще не была доступна. Скорее всего, анонс нас ждет во время EA Play Live 2020, который состоится 18 июня.





Согласно Venture Beat, это Star Wars: Project Maverick, о разработке которого силами EA Motive уже некоторое время ходят слухи. Нераскрытые источники сообщают, что игра будет космическим симулятором с однопользовательской кампанией, но с основным фокусом на мультиплеер. Venture Beat также утверждают, что игра выйдет этой осенью на ПК и консоли.