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Дюка Опубликовал Дюка 0

Microsoft опять слили анонс игры, на этот раз по Звездным войнам (ОБНОВЛЕНО)

Опубликовано: вчера, 22:00:00, Дюка
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ОБНОВЛЕНО:

Компания EA официально подтвердила скорый анонс Star Wars: Squadrons, который состоится 15 июня в 18:00 МСК.

 

ОРИГИНАЛ:

На официальном сайте Xbox ранее появился баннер не анонсированной игры по вселенной Star Wars. Судя по рекламе, проект называется Star Wars: Squadrons, но на момент, когда она показывалась, страница игры в магазине все еще не была доступна. Скорее всего, анонс нас ждет во время EA Play Live 2020, который состоится 18 июня.

 

Microsoft опять слили анонс игры, на этот раз по Звездным войнам

 

Согласно Venture Beat, это Star Wars: Project Maverick, о разработке которого силами EA Motive уже некоторое время ходят слухи. Нераскрытые источники сообщают, что игра будет космическим симулятором с однопользовательской кампанией, но с основным фокусом на мультиплеер. Venture Beat также утверждают, что игра выйдет этой осенью на ПК и консоли.

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