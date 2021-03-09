Microsoft официально купила Bethesda Softworks

Глава Xbox Фил Спенсер объявил, что Microsoft официально приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию издательства Bethesda Softworks. Сделка, о которой объявили в прошлом году, теперь закрыта. О будущем Bethesda в составе Xbox пользователям подробно расскажут в ближайшее время. По слухам, это произойдет на мартовском мероприятии.

Еще одно важное заявление Фила Спенсера касается игр от купленного издательства. Как минимум некоторые из проектов Bethesda выйдут эксклюзивно на Xbox и ПК. О каких именно творениях идет речь, пока неизвестно, однако шансы, что на PS5 не появятся The Elder Scrolls VI и Starfield, понемногу растут.