Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота»

Компания Blizzard опубликовала трейлер к релизу масштабного патча 8.3 «Видения Н’Зота» для World of Warcraft: Battle for Azeroth. Контент будет выходить постепенно: сначала нам предложат завершить новую сюжетную линию, а затем – отправят покорять целый рейд.

Обновление «Видения Н’Зота» позволит героям Азерота собрать плащ Ашжра’камас, Покров Решимостиновый – новый легендарный предмет, с помощью которого они смогут стать гораздо сильнее и снизить влияние порчи Н’Зота. Кроме того, самого древнего бога Н’Зота можно будет одолеть через неделю, когда откроется посвященный ему рейд «Ни’алота».

Также патч добавил в Battle for Azeroth две союзные расы – вульперов и мехагномов. Вульперы представляют Орду, имеют неплохую устойчивость к огню, способны уклоняться от первого удара врага, умеют разбивать полевые лагеря и телепортироваться к ним. Мехагномы же, выступая за Альянс, владеют чудо-отмычкой для открытия замков, призывают клонов и отлично запоминают слабости противников после битвы с ними.

Вдобавок апдейт изменил класс «Рыцарь смерти», который теперь доступен на всех новых союзных расах и пандаренах. Воспользоваться подарком, однако, могут лишь обладатели предварительного заказа следующего дополнения WoW: Shadowlands.